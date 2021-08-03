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03 серпня 2021, 13:15 25

У Запорізькій області заборонять вилов раків

03 серпня 2021, 13:15 25
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Фото з відкритих джерел
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З 10 серпня на внутрішніх водоймах Запорізької області розпочинається заборона на вилов раків у період їх другої линьки

Про це пише RegioNews з посиланням на Запорізький рибоохоронний патруль

Зазначається, що вказана заборона встановлюється в період з 10 серпня по 20 вересня 2021 року у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах Запорізької області

"Основна мета заборони – захистити членистоногих у період другої линьки, під час якої вони найбільш вразливі…Лов членистоногих під час заборони є порушенням природоохоронного законодавства відповідно до ст. 85 КУпАП. За кожен незаконно добутий екземпляр рака порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 25,5 грн та штраф", - зазначається у повідомленні

Після закінчення заборони одній людині протягом доби можна впіймати 30 раків на водоймах загального користування та 50 екземплярів – на водоймах, де впроваджене платне рибальство..

патруль риба заборона штраф закон

 
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