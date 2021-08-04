Директор нацпарка "Нижнеднепровский" подозревается в халатности на 62 млн

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Следователи ГБР Мелитополя подозревают директора Национального природного парка "Нижнеднепровский" в служебной халатности, что повлекла к убыткам государству в размере 62 млн грн

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Установлено, что руководитель нацпарка и его заместитель допустили масштабный вылов рыбы различных пород. При этом они знали, что годовой лимит уже исчерпан и вылов надо немедленно прекратить.

Всего было сверхурочно выловлено примерно 157 тыс. кг рыбы.

Директору нацпарка и его заместителю сообщено о подозрении в невыполнении своих служебных обязанностей. Им грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Напомним, с 10 августа на внутренних водоемах Запорожской области начинается запрет на вылов раков в период их второй линьки.