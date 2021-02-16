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Ситуация на Донбассе: за сутки зафиксировано три нарушения со стороны боевиков
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16 февраля 2021, 08:11 286

Ситуация на Донбассе: за сутки зафиксировано три нарушения со стороны боевиков

16 февраля 2021, 08:11 286
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Фото: из открытых источников
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В течение прошлых суток, 15 февраля, на большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Всего было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, недалеко от Славного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета, а возле Опросного - из ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Светлодарск, российско-оккупационные войска осуществили провокационные обстрелы из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

С начала текущих суток, 16 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня.

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