Фото: ОВА

У ніч проти 19 жовтня та вранці російські війська понад 20 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та керованими авіабомбами. Під ворожим вогнем опинилися три райони регіону

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Дніпрі вранці понівечено інфраструктуру та приватні будинки, три оселі зруйновані повністю. У стані середньої тяжкості до лікарні госпіталізували 84-річну жінку.

На Нікопольщині під ударами перебували райцентр, Покровська та Марганецька громади. Внаслідок обстрілів пошкоджено підприємство.

У Зайцівській громаді Синельниківського району через ворожий удар сталася пожежа.

Нагадаємо, зранку 19 жовтня російські війська здійснили атаку на Дніпро. Повідомлялося, що під завалами зруйнованих будинків можуть бути люди.