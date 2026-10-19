Атаки на Днепропетровщину: враг бил по трем районам, есть последствия
В ночь на 19 октября и утром российские войска более 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и управляемыми авиабомбами. Под вражеским огнем оказались три района региона
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В Днепре утром была повреждена инфраструктура и частные дома, три дома разрушены полностью. В состоянии средней тяжести в больницу госпитализировали 84-летнюю женщину.
На Никопольщине под ударами находились райцентр, Покровская и Марганецкая громады. В результате обстрелов повреждено предприятие.
В Зайцевской громаде Синельниковского района из-за вражеского удара произошел пожар.
Напомним, утром 19 октября российские войска совершили атаку на Днепр. Сообщалось, что под завалами разрушенных домов могут находиться люди.