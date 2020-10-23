Роман Гах: Стара влада готується до фальсифікацій. Вирішується доля Борщагівської ОТГ – або розвиток, або хаос

До дня голосування на місцевих виборах 2020 року залишилися лічені дні. В багатьох регіонах Київщини передвиборча боротьба досягла свого апогею. Не є виключенням і одне з найбагатших київських передмість – Борщагівська ОТГ, що утворена внаслідок об'єднання Софіївської Блорщагівки, Петропавлівської Борщагівки та села Чайки

До дня голосування на місцевих виборах 2020 року залишилися лічені дні. В багатьох регіонах Київщини передвиборча боротьба досягла свого апогею. Не є виключенням і одне з найбагатших київських передмість – Борщагівська ОТГ, що утворена внаслідок об'єднання Софіївської Блорщагівки, Петропавлівської Борщагівки та села Чайки

Тут, чим ближче день виборів, тим частіше лунають заяви про намагання фальсифікувати результати, брудні передвиборчі технології та потоки чорного піару. У переддень виборів ми вирішили поспілкуватися з фаворитом перегонів, відповідно до соціологічних досліджень у Борщагівській ОТГ, кандидатом на голову громади від партії "Слуга народу" Романом Гахом.

Пане Романе, тиждень тому ви заявляли, що результати виборів у Борщагівській ОТГ можуть бути фальсифіковані. Чому ви вважаєте, що подібне можливо?

Особисто в мене, та й переконаний у багатьох людей, які знають, що під час цієї виборчої кампанії коїлося у нашій громаді, немає жодних сумнівів, що стара влада готується до фальсифікацій. Те, що відбувається інакше як "повний бєспрєдел", і зухвалим та нахабним нехтуванням прав виборців та учасників виборчого процесу назвати не можна.

Спочатку Територіальна виборча комісія намагається влаштувати відверто фейкове жеребкування членів дільничних виборчих комісій. Тільки завдяки активному громадському контролю, та втручанню членів ЦВК і народного депутата це свавілля вдалося зупинити.

Але буквально на наступний день, знаючи, що ми уважно спостерігаємо за роботою ТВК, її керівництво, що представляє партії ОПЗЖ та "Батьківщина" розподіляє керівні посади в ДВК виключно у власних інтересах.

Таке робиться лише з однією метою – вкрасти голоси виборців та фальшувати результати. Такого, на мою думку на Київщині не було з 2004 року, коли вся країна повстала проти фальсифікацій Януковичем результатів президентських виборів.

Але це лише квіточки порушень, які зафіксовані на цих виборах у нашій громаді. Уже центральноукраїнські ЗМІ пишуть, що Борщагівка - всеукраїнський лідер за кількістю "політичних туристів". Це люди, які не мають жодного відношення до нашої громади, але їх звозять сюди та приписують до нашої виборчої адреси. Для чого? Щоб вони забезпечили тим, хто їх завіз кілька відсотків голосів і нечесну перемогу.

Тобто мої опоненти, замість того, щоб чесно конкурувати на виборах та пропонувати громаді свої ідеї, плюють людям просто в очі. Ви, мовляв, голосуйте як хочете, а ми собі результат намалюємо. В комісіях своїх людей розставимо, лівих виборців завеземо. Це не просто нечесно, це зневага і образа усіх борщагівців. Ви що думаєте, якщо вони обманом пролізуть у владні кабінети, вони хоч секунду думатимуть про людей? Стара влада на цих виборах продемонструвала, що зневажає виборця і цим винесла собі політичний смертний вирок. Українці уже не раз доводили, що наруги таким політиканам не пробачають.

Фальсифікації можуть бути настільки масштабними, що вплинуть на результати виборів?

Давайте порахуємо. У Борщагівці зареєстровано близько 35 тисяч виборців. На місцеві вибори рідко ходить більше половини з них. Тобто вони розраховують, що прийде десь тисяч 15, і 1% "коштуватиме" десь в 150 людей. Щоб фальшувати 5% потрібно менше 1000 голосів. Якщо закривати очі на всі можливі фальсифікації, то результат виборів технічно цілком може бути спотворений. Але я переконаний всі задумані старою владою фокуси їй не допоможуть. Громада просто не дозволить.

Я впевнений, борщігавці не стануть терпіти, що їхнє майбутнє вирішують за їхніми спинами та прийдуть на вибори. Просто тому, що вони громадяни, а не стадо, яким можна легко маніпулювати. Тоді жодні фальсифікації старій владі не допоможуть. Моя ж команда зробить усе можливе, щоб проконтролювати відсутність фальсифікацій на дільницях. Ми зробимо ці вибори чесними.

Але ж іти на вибори потрібно не лише для того, аби не допустити фальсифікацій...

Звісно ні. Адже ці місцеві вибори – це перший крок на шляху до змін в усьому нашому житті. До змін у Борщагівській громаді. До створення тієї нової Борщагівки, в якій ми усі хочемо жити.

Подивіться лише, що витворяє стара влада в ці останні перед голосуванням дні. Вона чудово розуміє, що вибори уже програла, що у них немає жодного найменшого шансу виграти ці вибори чесно. До чого вони вдаються? До відвертої брехні, до обливання мене брудом усюди де це можливо! До залучення дітей до своїх брудних політичних ігор. Це, я вважаю, уже остання стадія деградації особистості, щоб змушувати дітей розповсюджувати незаконну і брехливу агітацію проти мене.

Якщо вони, не дай Боже, залишаться при владі, на Борщагівку чекає не просто відсутність прогресивних змін. Нас усіх чекає постійна деградація! Не буде не то що нових садочків і шкіл чи лікарень і парків, роздерибанять усю землю, що лишилася. Гроші з бюджету будуть зникати у чорних дірах їхніх кишень. Замість соціально-орієнтованого гармонійного розвитку, буде хаос, який неминуче призведе до колапсу.

Доля Борщагівки вирішується саме на цих виборах. Або розвиток і шлях до процвітання, або хаос і колапс. Але я переконаний, мешканці нашої громади це усвідомлюють і все зроблять правильний вибір.