Роман Гах: Старая власть готовится к фальсификациям. Решается судьба Борщаговской ОТГ – или развитие, или хаос

До дня голосования на местных выборах 2020 года остались считанные дни. Во многих регионах Киевщины предвыборная борьба достигла своего апогея. Не является исключением и один из богатейших киевских пригородов – Борщаговская ОТГ, образованная в результате объединения Софиевской Блорщаговки, Петропавловской Борщаговки и села Чайки

До дня голосования на местных выборах 2020 года остались считанные дни. Во многих регионах Киевщины предвыборная борьба достигла своего апогея. Не является исключением и один из богатейших киевских пригородов – Борщаговская ОТГ, образованная в результате объединения Софиевской Блорщаговки, Петропавловской Борщаговки и села Чайки

Здесь, чем ближе день выборов, тем чаще звучат заявления о попытке фальсифицировать результаты, грязные предвыборные технологии и потоки черного пиара. В канун выборов мы решили пообщаться с фаворитом гонки, согласно социологических исследований в Борщаговской ОТГ, кандидатом на главу общины от партии "Слуга народа" Романом Гахом.

Роман, неделю назад вы заявляли, что результаты выборов в Борщаговской ОТГ могут быть фальсифицированы. Почему вы считаете, что подобное возможно?

Лично у меня, да и уверен у многих людей, которые знают, что во время этой избирательной кампании творилось в нашей общине, нет никаких сомнений, что старая власть готовится к фальсификациям. То, что происходит иначе как "полный беспредел", и дерзким и наглым попранием прав избирателей и участников избирательного процесса назвать нельзя.

Сначала Территориальная избирательная комиссия пытается устроить откровенно фейковые жеребьевки членов участковых избирательных комиссий. Только благодаря активному общественному контролю и вмешательству членов ЦИК и народного депутата этот беспредел удалось остановить.

Но буквально на следующий день, зная, что мы внимательно наблюдаем за работой ТИК, ее руководство, которое представляет партии ОПЗЖ и "Батькивщина" распределяет руководящие должности в УИК исключительно в собственных интересах.

Такое делается только с одной целью – украсть голоса избирателей и фальсифицировать результаты. Такого, по моему мнению на Киевщине не было с 2004 года, когда вся страна восстала против фальсификаций Януковичем результатов президентских выборов.

Но это только цветочки нарушений, которые зафиксированы на этих выборах в нашей общине. Уже центральные-украинские СМИ пишут, что Борщаговка - всеукраинский лидер по количеству "политических туристов". Это люди, которые не имеют никакого отношения к нашей общине, но их свозят сюда и приписывают к нашему избирательному адресу. Для чего? Чтобы они обеспечили тем, кто их завез несколько процентов голосов и нечестную победу.

То есть мои оппоненты, вместо того, чтобы честно конкурировать на выборах и предлагать обществу свои идеи, плюют людям в глаза. Вы, мол, голосуйте как хотите, а мы себе результат нарисуем. В комиссиях своих людей расставим, левых избирателей завезем. Это не просто нечестно, это пренебрежение и оскорбление всех борщаговцев. Вы что думаете, если они обманом пролезут во властные кабинеты, они хоть секунду будут думать о людях? Старая власть на этих выборах продемонстрировала, что презирает избирателя и этим вынесла себе политический смертный приговор. Украинцы уже не раз доказывали, что надругательства таким политиканам не прощают.

Фальсификации могут быть настолько масштабными, что повлияют на результаты выборов?

Давайте посчитаем. В Борщаговке зарегистрировано около 35 тысяч избирателей. На местные выборы редко ходит больше половины из них. То есть они рассчитывают, что придет где-то тысяч 15, и 1% "будет стоить" где-то в 150 человек. Чтобы фальсифицировать 5% нужно меньше 1000 голосов. Если закрывать глаза на все возможные фальсификации, то результат выборов технически вполне может быть искажен. Но я убежден все задуманные старой властью фокусы ей не помогут. Община просто не позволит.

Я уверен, борщагавцы не станут терпеть того, что их будущее решают за их спинами и придут на выборы. Просто потому, что они граждане, а не стадо, которым можно легко манипулировать. Тогда никакие фальсификации старой власти не помогут. Моя же команда сделает все возможное, чтобы проконтролировать отсутствие фальсификаций на участках. Мы сделаем эти выборы честными.

Но идти на выборы нужно не только для того, чтобы не допустить фальсификаций...

Конечно нет. Ведь эти местные выборы – это первый шаг на пути ко всем изменениям в нашей жизни. До изменений в Борщаговской общине. К созданию той новой Борщаговки, в которой мы все хотим жить.

Посмотрите только, что вытворяет старая власть в эти последние перед голосованием дни. Она прекрасно понимает, что выборы уже проиграла, что у них нет ни малейшего шанса выиграть эти выборы честно. К чему они прибегают? От откровенной лжи, до обливания меня грязью везде где это возможно! К привлечению детей в своих грязных политических играх. Это, я считаю, уже последняя стадия деградации личности, чтобы заставлять детей распространять незаконную и лживую агитацию против меня.

Если они, не дай Бог, останутся при власти, на Борщаговку ждет не просто отсутствие прогрессивных изменений. Нас всех ждет постоянная деградация! Не будет не то что новых садиков и школ или больниц и парков, раздерибанят всю землю, что осталась. Деньги из бюджета будут исчезать в черных дырах их карманов. Вместо социально-ориентированного гармоничного развития, будет хаос, который неизбежно приведет к коллапсу.

Судьба Борщаговки решается именно на этих выборах. Или развитие и путь к процветанию, или хаос и коллапс. Но я убежден, жители нашей общины это осознают и все сделают правильный выбор.