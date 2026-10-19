Французькі протести та політичні наслідки для України

У Франції протести проти зростання вартості життя й погіршення якості освіти та державних послуг переросли в погроми та грабування магазинів

У Франції протести проти зростання вартості життя й погіршення якості освіти та державних послуг переросли в погроми та грабування магазинів

Фото: Facebook

Нові представники французького суспільства, підтримуючи оновлені ними демократичні традиції та стандарти, грабують магазини Louis Vuitton, Rolex, Apple, Celine та звичайні аптеки. Роблять вони це з прапорами Палестини та країн Близького Сходу, з яких переїхали до Франції, щоб стати частиною освіченою цивілізованої Європи. На жаль, мені не зрозуміло як пограбування допоможуть здолати соціальні проблеми та підняти якість освіти, але цей процес масштабується і викликає захват у протестувальників. Це той самий випадок, коли під виглядом правильних слів відбуваються ганебні речі. Доволі традиційна практика зараз. Але є один маркер, на який нам варто звернути увагу. От ці прапори та те, що у Ліможі підпалили історичну будівлю мерії говорить про майже гарантовану перемогу Марін Ле Пен на президентських виборах. І лише диво може завадити цьому. Ще пару таких або схожих подій і ультраправі отримають підтримку не лише у Франції, а в інших країнах Європи. Це значить, що у Франції буде нове керівництво, яке не дуже симпатизує Україні, а Зеленський, на жаль, неспроможний буде змінити їх ставлення до України. І не лише тому, що вони його зневажають. Так склалися обставини. Тож, незабаром ми втратимо підтримку ще в декількох країнах. І це треба розуміти вже зараз. Розуміти та підготуватися.

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