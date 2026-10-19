Французькі протести та політичні наслідки для України
Нові представники французького суспільства, підтримуючи оновлені ними демократичні традиції та стандарти, грабують магазини Louis Vuitton, Rolex, Apple, Celine та звичайні аптеки. Роблять вони це з прапорами Палестини та країн Близького Сходу, з яких переїхали до Франції, щоб стати частиною освіченою цивілізованої Європи. На жаль, мені не зрозуміло як пограбування допоможуть здолати соціальні проблеми та підняти якість освіти, але цей процес масштабується і викликає захват у протестувальників.
Це той самий випадок, коли під виглядом правильних слів відбуваються ганебні речі. Доволі традиційна практика зараз. Але є один маркер, на який нам варто звернути увагу. От ці прапори та те, що у Ліможі підпалили історичну будівлю мерії говорить про майже гарантовану перемогу Марін Ле Пен на президентських виборах. І лише диво може завадити цьому.
Ще пару таких або схожих подій і ультраправі отримають підтримку не лише у Франції, а в інших країнах Європи. Це значить, що у Франції буде нове керівництво, яке не дуже симпатизує Україні, а Зеленський, на жаль, неспроможний буде змінити їх ставлення до України. І не лише тому, що вони його зневажають. Так склалися обставини. Тож, незабаром ми втратимо підтримку ще в декількох країнах. І це треба розуміти вже зараз. Розуміти та підготуватися.