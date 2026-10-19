09:36  19 октября
Во Львове возле стадиона "Динамо" поезд насмерть сбил девушку
10:35  19 октября
На Волыни Citroën съехал в кювет: травмировались пять женщин
10:49  19 октября
В Ровенской области из-за вражеских атак есть обесточивание
UA | RU
UA | RU
Борислав Береза украинский политик, общественный деятель, фигурант антикоррупционных расследований, бывший народный депутат Украины VIII созыва, с конца февраля по конец декабря 2014 года – представитель «Правого сектора». info@regionews.ua
19 октября 2026, 10:26

Французские протесты и политические последствия для Украины

19 октября 2026, 10:26
Читайте також українською мовою
Во Франции протесты против роста стоимости жизни и ухудшения качества образования и государственных услуг переросли в погромы и грабежи магазинов
Во Франции протесты против роста стоимости жизни и ухудшения качества образования и государственных услуг переросли в погромы и грабежи магазинов
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Новые представители французского общества, поддерживая обновленные ими демократические традиции и стандарты, грабят магазины Louis Vuitton, Rolex, Apple, Celine и обычные аптеки. Делают они это с флагами Палестины и стран Ближнего Востока, из которых переехали во Францию, чтобы стать частью образованной цивилизованной Европы. К сожалению, мне непонятно, как грабежи помогут преодолеть социальные проблемы и поднять качество образования, но этот процесс масштабируется и вызывает восторг у протестующих.

Это тот самый случай, когда под видом правильных слов происходят позорные вещи. Довольно традиционная практика сейчас. Но есть один маркер, на который нам стоит обратить внимание. Вот эти флаги и то, что в Лиможе подожгли историческое здание мэрии, говорит о почти гарантированной победе Марин Ле Пен на президентских выборах. И лишь чудо может помешать этому.

Еще пару таких или похожих событий, и ультраправые получат поддержку не только во Франции, а в других странах Европы. Это значит, что во Франции будет новое руководство, которое не слишком симпатизирует Украине, а Зеленский, к сожалению, будет неспособен изменить их отношение к Украине. И не только потому, что они его презирают. Так сложились обстоятельства. Так что вскоре мы потеряем поддержку еще в нескольких странах. И это нужно понимать уже сейчас. Понимать и подготовиться.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Франция протесты беспорядки Европа поддержка
 
Подписывайтесь на RegioNews
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
Повреждены десятки домов: количество пострадавших в Ирпене выросло
19 октября 2026, 12:46
Благими намерениями: как "сертификат идентичности" раскалывает украинцев за границей
19 октября 2026, 12:20
Новые удары по энергетике Украины: где зафиксировали обесточивание
19 октября 2026, 12:19
Стрельба возле школы в Тернополе: мужчина ранил несовершеннолетнего
19 октября 2026, 11:44
Россия атаковала 11 областей: 550 тысяч семей остались без света – Зеленский
19 октября 2026, 11:27
Россияне нанесли удар четырьмя КАБами по Запорожскому району: погиб мужчина
19 октября 2026, 11:18
Следила за военными и фотографировала порт: в Одессе задержали агентку РФ
19 октября 2026, 11:10
В Ровенской области из-за вражеских атак есть обесточивание
19 октября 2026, 10:49
Враг ударил по промышленному предприятию в Кривом Роге: есть погибшие
19 октября 2026, 10:38
На Волыни Citroën съехал в кювет: травмировались пять женщин
19 октября 2026, 10:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Все публикации »
Валерий Пекар
Виктор Ягун
Игорь Луценко
Все блоги »