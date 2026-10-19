Во Франции протесты против роста стоимости жизни и ухудшения качества образования и государственных услуг переросли в погромы и грабежи магазинов

Во Франции протесты против роста стоимости жизни и ухудшения качества образования и государственных услуг переросли в погромы и грабежи магазинов

Фото: Facebook

Новые представители французского общества, поддерживая обновленные ими демократические традиции и стандарты, грабят магазины Louis Vuitton, Rolex, Apple, Celine и обычные аптеки. Делают они это с флагами Палестины и стран Ближнего Востока, из которых переехали во Францию, чтобы стать частью образованной цивилизованной Европы. К сожалению, мне непонятно, как грабежи помогут преодолеть социальные проблемы и поднять качество образования, но этот процесс масштабируется и вызывает восторг у протестующих.

Это тот самый случай, когда под видом правильных слов происходят позорные вещи. Довольно традиционная практика сейчас. Но есть один маркер, на который нам стоит обратить внимание. Вот эти флаги и то, что в Лиможе подожгли историческое здание мэрии, говорит о почти гарантированной победе Марин Ле Пен на президентских выборах. И лишь чудо может помешать этому.

Еще пару таких или похожих событий, и ультраправые получат поддержку не только во Франции, а в других странах Европы. Это значит, что во Франции будет новое руководство, которое не слишком симпатизирует Украине, а Зеленский, к сожалению, будет неспособен изменить их отношение к Украине. И не только потому, что они его презирают. Так сложились обстоятельства. Так что вскоре мы потеряем поддержку еще в нескольких странах. И это нужно понимать уже сейчас. Понимать и подготовиться.