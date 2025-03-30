Россия вывела в Черное море носители крылатых ракет "Калибр"
По состоянию на утро 30 марта российская оккупационная армия держит в акватории Черного моря два вражеских корабля, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до восьми ракет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
Также известно, что по состоянию на 06:00:
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в Азовском море корабли РФ отсутствуют;
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в Средиземном море военные фиксируют четыре корабля РФ, из них три являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.
За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – два судна, из них – одно продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовскоскому морю – четыре судна, из которых – ни одно не продолжило движение из пролива Босфор.
Напомним, партизаны подожгли базу-стоянку российских оккупантов, расположенную на правобережной части временно оккупированного Мариуполя в Донецкой области.
В Мариуполе партизаны подожгли базу окупантов с боеприпасамиВсе новости »
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