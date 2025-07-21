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21 июля 2025, 18:53

Елена Шуляк: Развитие общества держится на человеческом капитале

21 июля 2025, 18:53
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Фото из открытых источников
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Успех развития общества зависит от трех важных факторов – наличия работающего бизнеса на территории общества, сохранения и привлечения человеческого капитала и бережного отношения к экологии.

Такое мнение высказала председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, руководитель партии "Слуга Народа" Елена Шуляк во время конференции "Сталый Миргород", где состоялась презентация Программы комплексного восстановления Миргородской общины.

Она подчеркнула, что общины должны создавать условия для развития местного бизнеса, в частности, активнее привлекать его к стратегическому планированию. По ее словам, без участия предпринимателей невозможно эффективно оценить инфраструктурные нужды или правильно определить потенциал общества.

"Без предложений бизнеса ни одно общество не сможет провести правильную инвентаризацию своих возможностей. Бизнес должен быть ключевым игроком в стратегическом развитии", - подчеркнула Елена Шуляк.

В качестве примера она привела Миргород, где во время презентации программы комплексного восстановления жители подали 80 предложений, из которых 23 уже учтены как проекты.

Вторым важным фактором Елена Шуляк назвала привлечение и интеграцию внутренне перемещенных лиц.

"Чтобы внутренне перемещенные лица становились равноправными жителями общества, чтобы они были максимально интегрированы во все процессы, имели возможность влиять на решения в общине, имели возможности связанные с трудоустройством, получением жилья", - отметила политик.

Руководитель "Слуги Народа" поделилась примером Дрогобыча, где вместо временного жилья для ВПЛ сразу начали обустраивать постоянное - ремонтировали коммунальную недвижимость, долгострои, чтобы закрепить людей в общине надолго.

Она напомнила о государственных инструментах поддержки: для бизнеса – программа "Доступные кредиты 5-7-9%" (представители малого бизнеса могут получить ссуду до 50 млн грн на срок до 3 или до 5 лет – ред.), и программа ипотечного кредитования "єОселя" – для граждан.

По словам Елены Шуляк, в некоторых общинах предприятий пользуются местными программами, снижающими ставку по кредитам до 0%.

"Между тем, на сегодняшний день есть общины, которые принимают решения на уровне своих городских программ, чтобы снизить ставку 5-7-9% до 0%. Только на Киевщине уже есть таких 123 предприятия. Эти предприятия, пользуясь такой городской программой, получили кредиты на развитие по процентной ставке - 0%", - рассказала народный депутат.

Она также упомянула кейс Закарпатья, где в рамках модели "три в одном" релоцированный бизнес, община и областные власти совместно строили жилье для переселенцев. Каждый партнер покрывал по 30% издержек. Таким образом, общины получили новых жителей, бизнес – работников, а регионы – налоги и развитие.

Третий фактор, по словам Елены Шуляк, – экология.

"Когда мы смотрели на программу комплексного восстановления жители общины сказали, что они хотят видеть Миргород чистым, экологичным, зеленым. Конечно для Миргорода курортная и туристическая составляющая будет оставаться одной из основных", - отметила политик.

Елена Шуляк добавила, что война оставляет после себя не только разрушение, но и экологические угрозы – заминированные земли, мусор от разрушенных зданий, проблемы с утилизацией. Поэтому общины должны уделять внимание восстановлению экосистем, равно как и восстановлению инфраструктуры.

"Для каждой общины, которая видит себя в устойчивом развитии, экологическая составляющая не должна выпадать из фокуса внимания, несмотря на то курортная это община или нет. Ведь вопрос экологии будет оставаться для нашей страны как чрезвычайно важным, так и нуждающимся в много ресурсах", - отметила парламентария.

Ранее в партии "Слуга Народа" сообщалось, что общий экономический и антикоррупционный эффект цифровизации уже превысил 66 млрд грн.

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