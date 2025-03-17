В Киевской области из-за атаки дронов повреждена пятиэтажка
В ночь на 17 марта российская армия в очередной раз атаковала территорию Киевской области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
По состоянию на 8:25 в Белоцерковском районе поврежден забор, металлический навес, окно в квартире и окна в подъезде пятиэтажного дома.
Информации о пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 17 марта российская армия запустила по Украине 174 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 90 дронов, еще 70 – локационно потеряны.
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