В местные советы избрали 49 депутатов в возрасте до 21 года, - "Честно"

По меньшей мере две трети были родственниками политиков или местных чиновников

По меньшей мере две трети были родственниками политиков или местных чиновников

Фото из открытых источников

По итогам местных выборов-2020 четверо детей народных депутатов действующего созыва Верховной Рады в возрасте до 21 года (1999 года рождения или моложе) стали депутатами городских и районных советов.

Об этом сообщает движение "Честно", пишет RegioNews.

Ростислав Солод (ОПЗЖ) стал депутатом Краматорского городского совета, Ярина Арьева (Евросолидарность) - Киевсовета, Дмитрий Копанчук ("Слуга народа") - Рудковского городского совета, а Ярослав Вельможный ("Наш край") получил мандат депутата Северодонецкого районного совета.

Всего в местные советы были избраны 49 депутатов в возрасте от 18 до 21 года. Не менее двух третей были родственниками политиков или местных чиновников.

Движение ЧЕСНО исследовало, кто из молодых депутатов местных советов получил мандат и при этом является родственником известного политика.

19-летний новоизбранный депутат Краматорского городского совета от ОПЗЖ Ростислав Солод - сын двух нардепов нынешнего созыва, которые также представляют ОПЗЖ. Его мать - нардеп четырех созывов Наталия Королевская, отец - нардеп двух последних созывов Рады Юрий Солод.

Депутатом Киевского городского совета от ЕС стала Ярина Арьева - дочь нардепа четырех созывов (от "Нашей Украины" и ЕС), бывшего главы украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арьева. Кандидат получила 2 761 голос (57,8% квоты) и стала одной из двух депутаток - родственников политиков в возрастной группе 18-21 год, которые прошли в совет несмотря на непроходное место в списке. В Киевсовете она вошла в комиссию по вопросам здравоохранения и социальной политики. Мать Ярины Арьевой - журналистка и телеведущая, автор программ на телеканале "Прямой" Наталья Фицич.

20-летний Дмитрий Копанчук стал депутатом Рудковского городского совета (Львовская область). Он является сыном нардепа действующего созыва ВРУ, фигурантки антикоррупционных расследований Елены Копанчук. В своем округе кандидат набрал 0 голосов. Он попал в совет благодаря высокому месту в едином списке партии (№ 2).

21-летний безработный Ярослав Вельможный стал депутатом Северодонецкого районного совета (Луганская область) от партии "Наш край". Его отец - нардеп Сергей Вельможный, который попал в Раду в 2019 году как самовыдвиженец. На момент выборов был советником главы благотворительной организации "Фонд Сергея Шахова" и членом партии "Наш край". Позже вошел в группу "Довира".

Напомним, ранее в ЦИК заявили, что на Донбассе невозможно провести местные выборы в марте 2021 года.