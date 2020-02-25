Дело Гандзюк: защита Левина обжалует решение об экстрадиции
Об этом в комментарии hromadske сообщил украинский адвокат Левина Михаил Величко, информирует RegioNews .
"На этой неделе его точно не экстрадируют, потому что клиент лично принял решение и дано указание адвокату, который представлял его интересы в Болгарии, — подать апелляционную жалобу. Технически мы в любой момент можем отозвать эту апелляционную жалобу, но пока не стоит этот вопрос", — сказал Михаил Величко.
Также защитник подтвердил информацию о том, что Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашко, адвокаты Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на Гандзюк, пытались попасть к Алексею Левину в место содержания в Болгарии.
В свою очередь в комментарии Дмитрий Ильченко сказал, что это неправда, а Мурашкин отказался комментировать, но на странице в Фейсбуке назвал эту информацию фейковой и добавил, что собирается туда поехать, ведь имеет право допросить подозреваемого.
Напомним, 21 февраля суд в Болгарии позволил экстрадировать Алексея Левина в Украину. 24 января на территории Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк. По версии следствия, Левин — это ключевая фигура, которая связывает исполнителей и заказчиков.
Левина задержали сотрудники правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины. В болгарской полиции сообщили, что Левин изменил внешность, чтобы его не узнали. Его удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев.
27 января Левина взяли под стражу на 40 дней в Болгарии.
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