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Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает RegioNews.

"В полночь россияне покрыли артиллерийским огнем Белозерку. По населенному пункту зафиксировано по меньшей мере 13 "прилетов". Из-за обстрелов серьезных повреждений получило админздание", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, люди не пострадали.

Напомним, в течение 23 декабря российские войска атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов один человек погиб и еще двое гражданских получили ранения.