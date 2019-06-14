Непроста історія створення євро

Звідки походить знак євро і як він став безперечним символом Європи?

За 17 років свого існування євро, як і будь-яка інша валюта, зазнав чимало коливань.

Але на відміну від інших грошей, справжня цінність європейської валюти завжди перевищувала її ринкову вартість.

Дійсно, важко уявити інші гроші, які були б так пов'язані з амбіціями, політичним ідеалізмом і драмами, як євро.

Оскільки європейська валюта є ще дуже молодою, її зародження та становлення ретельно задокументовані.Це - історія зустрічей, перемовин і договорів політиків та держслужбовців, що здатна захопити будь-якого економіста-дослідника.

А втім, більш захопливою - і водночас суперечливою - є історія виникнення знаку євро.

Назву нової валюти було обрано в Мадриді 1995 року. "Євро" запропонував бельгійський вчитель і знавець есперанто. Його варіант переміг цілу низку суперників, навіть шекспірівський "дукат".

Важливою умовою була єдина назва валюти в усіх офіційних мовах ЄС. Так само суттєвим аргументом стала й універсальність знаку, яким позначатимуть нові гроші.

На відміну від старих валют, чиї символи пройшли природну еволюцію протягом століть, дизайн євро розробляв спеціальний комітет.

Короткий опис містив три ключових параметри: грошовий знак мав бути впізнаваним символом Європи, бути схожим на інші грошові знаки, а також бути естетичним та простим у написанні.

Європейська комісія спочатку склала список із понад 30 проєктів. Потім його було скорочено до десяти і запропоновано на розгляд громадськості.Переможцями виявилися два символи, яких представили тодішньому Президенту Єврокомісії Жаку Сантеру і комісару з питань економіки та фінансів Іву-Тібо де Сілгі.

Коли обраний символ оприлюднили в грудні 1996 року, газета The European, яка тепер вже не існує, оголосила його "ідеальним постмодерністським кренделем".

Але більшість зустріла знак із великою долею скепсису і нерозуміння.

"C" розділена двома горизонтальними смужками? Ні, насправді це - грецька літера "епсилон".

З одного боку, це - посилання на колиску європейської цивілізації, що підкреслює історичну наступність . З іншого - перша літера в слові "Європа".

Зв'язок з античною спадщиною став злою іронією, коли в 2010 році фінансова криза в Греції поставила під загрозу стабільність всієї єврозони.

Дві паралельні лінії, що проходять через центр літери, до речі, і мали символізувати стабільність.

Цікаво, що простежити символ, який посів друге місце в конкурсі, тепер майже неможливо. Вочевидь, він залишився лише в Брюссельських архівах, в інтернеті його немає. Це створює враження, що євро в його нинішній формі існувало завжди.

Туманом оповите і питання, скільки громадян ЄС і з яких країн насправді взяли участь у виборі символу? Що стосується авторів зображення-переможця, то їх, за різними даними, було четверо.

Євро став першим у світі грошовим знаком, який запатентували авторським правом.

Але все це не надто потішило друкарів, яким раптово довелося вносити новий типографський символ до вже наявних шрифтів.

Труднощі виникали і з комп'ютерними програмами, які не завжди розпізнавали символ євро, в результаті чого на його місці з'являвся знак питання.

У безготівковий обіг, приміром, в електронних переказах, євро запровадили опівночі 1 січня 1999 року.

Коли в 2001 році було надруковано 14,25 млрд банкнот і 50 млрд монет для введення в користування в 11 країнах-членах ЄС, з'явилися дві несподівані перешкоди.

Символ євро вже критикували за його схожість з попереднім логотипом американського виробника електроніки Commodore, але британська валютна компанія Travelex пішла на крок далі.

Стверджуючи, що вона використовувала майже такий самий знак у листуванні між дочірньою фірмою та її діловими партнерами з 1989 року, компанія подала на Європейську Комісію позов за порушення прав на товарний знак.

Суд врешті-решт ухвалив рішення на користь ЄК, а Travelex залишилася із солідним рахунком в євро.

Кілька місяців по тому чоловік на ім'я Артур Айзенменгер, мешканець будинку для людей похилого віку з півдня Німеччини, заявив, що автором знаку євро є він.

За його словами, він розробив дизайн євро понад 25 років тому, коли працював головним графічним дизайнером Європейської економічної спільноти.

Авторству Айзенменгера також приписують створення усіяного зірками прапору ЄС і знаку контролю якості "CE" для європейських споживчих товарів.

Він зазначив, що створив символ євро як емблему для Європи загалом.

"Я думав не про валюту тоді, а про знак, який символізував би Європу", - зазначив він в інтерв'ю The Guardian.

Так і сталося насправді - євро перевершив свою утилітарну мету і став втіленням європейського проекту, повноправним символом Європи, поряд з прапором та гімном ЄС.

А безперечним доказом його успіху є те, що євро тепер можна побачити й на плакатах за "брекзит".