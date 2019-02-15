Євробачення 2019: хто виступатиме у другому нацвідборі

Другий півфінал національного відбору на конкурс Євробачення-2019 відбудеться 16 лютого. У ньому братимуть участь вісім виконавців. Це Ivan Navi, Anna Maria, Kazka, Kira Mazur, Laud, Khayat, Braii та Freedom Jazz.

BBC News Україна дізналася, хто ці музиканти та чого чекати від їхніх виступів

Перший півфінал нацвідбору на Євробачення відбувся 9 лютого. За його результатами, до наступного етапу вийшли Maruv з піснею "Siren Song", Brunettes Shoot Blondes з піснею "Houston" та YUKO з піснею "Galyna Guliala".

Фінал національного відбору запланований на 23 лютого. Серед шістьох фіналістів оберуть переможця, який і представлятиме Україну.

Євробачення цього року відбудеться в Ізраїлі з 14 по 18 травня. Учасник від України виступить у першому півфіналі 14 травня 2019 року.

Що таке "Євробачення"?

"Євробачення" - це міжнародний пісенний конкурс, який організовують члени Європейської мовної спілки.

Конкурс складається із трьох концертів, двох півфіналів і фіналу. Максимальна тривалість пісні на "Євробаченні"- три хвилини, на сцені при цьому не повинно бути більше шести людей.

Кожна країна окремо обирає власного представника, який згодом змагається з конкурентами у півфіналі.

Які країни виступатимуть у яких півфіналах - визначає жеребкування.

Представники країн "Великої п'ятірки", як називають засновників конкурсу - Велику Британію, Італію, Іспанію, Францію, Німеччину, - а також країна, що приймає "Євробачення", проходять до фіналу автоматично.

Україна на "Євробаченні"

Україна бере участь у "Євробаченні" з 2003 року.

Відтоді українські виконавці двічі вигравали конкурс (Руслана - у 2004 році і Джамала - у 2016), двічі опинялися на другому місці (Вірка Сердючка - у 2007 і Ані Лорак - у 2008) і одного разу на третьому (Злата Огнєвіч - у 2013).

Востаннє Київ приймав конкурс у травні 2017 року. Тоді у конкурсі взяли участь 42 країни, а переможцем став португалець Сальвадор Собрал з ліричною піснею Amar Pelos Dois.

Український гурт O.Torvald опинився тоді на 24-му місці, а у перерві конкурсу виступали Onuka, Джамала, Руслана та Вєрка Сердючка.

Конкурс в Ізраїлі

Цього року Євробачення відбудеться в Тель-Авіві. Гаслом конкурсу обрали заклик Dare to Dream (Наважся мріяти). У шоу братиме участь 42 країни.

Минулого року конкурс приймала Португалія, а з нагородою звідти поїхала ізраїльська співачка Netta, яка вразила глядачів піснею Toy.

Цьогорічні півфінали Євробачення заплановано на 14 та 16 травня, а фінал відбудеться 18-го травня.

Майбутній конкурс вже викликав скандал.

Низка британських діячів культури, як от дизайнер Вів'єн Вествуд, співак Пітер Габріель, гітарист Pink Floyd Роджер Вотерс, а також група акторів і письменників, підписали листа із закликом до ВВС відмовитися від висвітлення цьогорічного "Євробачення" через політику Ізраїлю щодо палестинців.

У листі, опублікованому в британській газеті Guardian, вони розкритикували Ізраїль через окупацію палестинських територій.

"Євробачення може бути розважальним заходом, проте воно не повинно забувати про права людини. Ми не можемо ігнорувати систематичне порушення Ізраїлем прав людини палестинців", - вважають автори листа.

ВВС відреагувала заявою, в якій наголосила на своїх намірах транслювати конкурс з Тель-Авіва.

"Пісенний конкурс "Євробачення" не є політичною подією, а відтак не підтримує жодних політичних поглядів чи кампаній. Конкурс завжди підтримував такі цінності, як дружба, інклюзивність, толерантність та різноманітність", - йдеться в заяві корпорації.

Раніше на підтримку проведення "Євробачення" в Ізраїлі виступили музиканти Нік Кейв і гурт Radiohead. Вони назвали заклики бойкотувати Ізраїль "боягузливими та ганебними"