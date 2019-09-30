З понеділка у Києві увімкнуть опалення

Київська влада обіцяє розпочати опалювальний сезон вже з наступного тижня. Про це повідомив директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Науменко.

Київ готовий розпочати опалювальний сезон, глобальних проблем немає, запевнив чиновник.За словами пана Науменка, вже з понеділка, 30 вересня, за індивідуальними заявками розпочнуть підключення тепла до лікарень, шкіл, дитячих садків.

Підключення житлових будинків буде "в установленому порядку", тобто з 15 жовтня, а також з урахуванням температури повітря.

Опалення включають, якщо середньодобова температура опускається нижче +8 градусів і тримається на такому рівні щонайменше три дні, розповів чиновник.