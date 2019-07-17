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Штучний інтелект зібрав кубик Рубіка за 1 секунду

17 липня 2019

Дослідники з Каліфорнійського університету створили систему штучного інтелекту, яка змогла зібрати кубик Рубіка всього за 1 секунду.

За словами розробників алгоритму під назвою DeepCubeA, його стратегія дій сильно відрізняється від тієї, яку використовують люди.

Автори дослідження, оприлюдненого в журналі Nature Machine Intelligence, пояснюють, що в рамках тренування системи в неї завантажили 10 мільярдів комбінацій розібраного кубика Рубіка: метою алгоритму було навчитися збирати його, використавши при цьому не більше 30 ходів.

Система сама навчалася підбирати найвдаліші комбінації.Згодом роботу штучного інтелекту протестували на 1 тисячі комбінацій: у 60% спроб система збирала кубик Рубіка найкоротшим шляхом із можливих.

Людям, які вміють збирати кубик Рубіка, для виконання завдання, як правило, потрібно близько 50 рухів. Середній показник штучного інтелекту - 28 рухів.

Комп'ютерні системи, які можуть швидко збирати кубик Рубіка, розроблялися й раніше, але вони не працювали на основі нейромереж і машинного навчання, які імітують роботу мозку людини.

Фактично, такі системи просто програмували на виконання конкретного завдання: вони не вчилися шукати рішення самі, як у випадку з новим алгоритмом.

"Збирання кубика Рубіка - це завдання, що потребує символічного, математичного та абстрактного мислення. Тому штучний інтелект, який здатен розібратися з цим, поступово наближається до того, аби навчитися думати, планувати і приймати рішення", - кажуть автори дослідження.

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