Скасування нічної знижки на електроенергію спровокує в Україні нове подорожчання хлібу

Починаючи з нового року в Україні припинив свою дію «нічний тариф» на електроенергію, який дозволяв підприємцям економити до 70% витрат на ресурс. Реформа неминуче збільшить витрати бізнесу і обернеться тотальним подорожчанням їх товарів і послуг, в першу чергу це торкнеться виробників продуктів харчування, пише UBR.

«На нічному тарифі будувався бізнес багатьох підприємств, у яких є цілодобове виробництво. Ті виробництва, які працювали в нічну зміну, перш за все хлібопекарні, випробують на собі скасування цього тарифу», – прокоментував директор спеціальних проектів науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев.

Раніше обленерго постачали електроенергію комерційним споживачам за диференційованим тарифом, який стверджувала НКРЕКУ. Найдешевше кіловат-годину світла обходився бізнесу вночі – з 11 вечора до 7 ранку енергію вони могли купувати за 30% від її денний вартості.

Логіка такого дисконту проста: в цей період споживання різко знижується, і в енергосистемі виникають серйозні дисбаланси. А знижка стимулювала підприємства організовувати нічні зміни, рятуючи енергетиків від технологічних криз.