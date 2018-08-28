Франція готує нові пропозиції по архітектурі безпеки ЄС

В ході виступу перед французькими послами Емманюель Макрон позначив дипломатичні пріоритети Парижа на майбутній рік.

Париж готує нові пропозиції по архітектурі безпеки Євросоюзу в світлі того, що Європа не може більше в повній мірі розраховувати на підтримку США в оборонних питаннях. Про це в понеділок, 27 серпня, заявив президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі в Парижі з 250 дипломатами, законодавцями і експертами з міжнародних проблем.

"Європа не може більше покладатися на Сполучені Штати в питаннях свого захисту. Ми повинні самі стати гарантами європейської безпеки", - підкреслив він.

За словами Макрона, Париж озвучить відповідні пропозиції "в майбутні місяці".

"Я хочу, щоб ми запустили процес всебічного перегляду нашої безпеки із залученням усіх європейських партнерів, включаючи Росію", - зазначив він, додавши, що даний крок можливий лише за умови того, що Москва продемонструє прогрес у питаннях врегулювання на сході України.

"Брекзіт" не на шкоду ЄвросоюзуТоркнувся Макрон і питань "Брекзіта", зазначивши, що "Франція хоче зберегти міцні, особливі відносини з Лондоном, але не за рахунок розпаду Євросоюзу".

За словами французького лідера, Великобританія зробила "незалежний вибір", який Париж повинен поважати, але не на шкоду цілісності європейського співтовариства.

В ході півторагодинного виступу президент Макрон позначив основні дипломатичні пріоритети Франції на майбутній рік. Його мова не виявила суттєвих зрушень у зовнішньополітичному курсі Парижа, відзначає Reuters.

Проте, особливий акцент був зроблений на ряді тенденцій, включаючи "криза багатостороннього підходу" при формуванні міжнародного порядку і необхідність зробити Європу більш "незалежної".

Імовірність ударів по Сирії

Окремо було порушено тему сирійського конфлікту. Так, французький лідер зазначив перші успіхи в роботі координаційного механізму, створеного Росією і Францією на зустрічі в Санкт-Петербурзі і націленого, зокрема, на проведення "спільно з неурядовими організаціями операцій з підтримки цивільного населення".

Крім того, Макрон підтвердив, що Париж готовий до нанесення нових ударів по Сирії в разі застосування Дамаском хімічної зброї.

Раніше США попередили Росію про можливий удар по силам президента Сирії Башара Асада та "потужної військової операції", якщо сирійський лідер використовує хімічні озброєння для повернення під свій контроль північно-західній провінції Ідліб - одного з останніх утримуваних повстанцями районів країни.