Ірпінь та Борна розпочали реалізацію проекту з протипожежної безпеки

Міста-побратими Ірпінь та Борна (Німеччина) почали реалізацію ще одного спільного міжнародного проекту. Він стосується протипожежної безпеки і називається “Допомагаємо один одному – спільно рятуємо людей, зберігаємо життя”. Про це повідомив ірпінський міський голова Володимир Карплюк.

Проект втілюється за підтримки німецької грантодавчої організації Engagement Global. Передбачає обмін фахівцями, спільні навчання та професійну взаємопідтримку. Саме зараз у місті Борна представники пожежних частин Ірпеня, Гостомеля та Коцюбинського детально вивчають німецьку систему протипожежної безпеки, проходять спільні навчання і тренування із європейськими колегами, дізнаються систему організації добровільних пожежних служб у Німеччині тощо.

У серпні до Борни поїде наступна команда ірпінських пожежників, а у жовтні делегація з Борни відвідає Ірпінь. “Після завершення проекту ми розглянемо можливість створення добровільної пожежної дружини і в нашому місті (зараз на території Ірпеня діє 36-та державна пожежно-рятувальна частина). Дякую меру Борни Сімоні Людтке за ініціативність та активну позицію у реалізації спільних з Ірпенем проектів”, – розповів Карплюк.