В Запорізькій області виявили 200 т гуманітарки на складі, яку завезли рік тому

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На Запоріжжі на складі одного з підприємств виявили 200 тонн гуманітарної допомоги, яка там зберігалася з квітня 2022 року. Те, що не зіпсувалося, передали ЗСУ і жителям прифронтових населених пунктів

Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОВА, інформує RegioNews.

"Усі матеріали щодо факту розкрадання гуманітарки передано до правоохоронних органів. Особи, відповідальні за скоєний злочин, неодмінно будуть притягнуті до кримінальної відповідальності! Таке цинічне й безсовісне ставлення до людей в умовах війни просто неприпустиме!" - наголосив голова ОВА Юрій Малашко.

Раніше повідомлялось, що поліцейські викрили посадовицю Криворізької міської ради на махінаціях при закупівлі продуктів для гуманітарних наборів. Зловживаючи службовим становищем, завідуюча сектору державних закупівель витратила понад 1,7 мільйона гривень з міського бюджету.