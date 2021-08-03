В Запорожской области запретят отлов раков

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С 10 августа на внутренних водоемах Запорожской области начинается запрет на вылов раков в период их второй линьки

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Запорожский рыбоохранный патруль

Отмечается, что указанный запрет устанавливается в период с 10 августа по 20 сентября 2021 года во внутренних рыбохозяйственных водных объектах Запорожской области

"Основная цель запрета-защитить членистоногих в период второй линьки, во время которой они наиболее уязвимы...Лов членистоногих во время запрета является нарушением природоохранного законодательства в соответствии со ст. 85 КУоАП. За каждый незаконно добытый экземпляр рака нарушителю придется оплатить убытки в размере 25,5 грн и штраф", - отмечается в сообщении

По окончании запрета одному человеку в течение суток можно поймать 30 раков на водоемах общего пользования и 50 экземпляров – на водоемах, где внедрена платная рыболовля