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03 августа 2021, 13:15 25

В Запорожской области запретят отлов раков

03 августа 2021, 13:15 25
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Фото из открытых источников
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С 10 августа на внутренних водоемах Запорожской области начинается запрет на вылов раков в период их второй линьки

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Запорожский рыбоохранный патруль

Отмечается, что указанный запрет устанавливается в период с 10 августа по 20 сентября 2021 года во внутренних рыбохозяйственных водных объектах Запорожской области

"Основная цель запрета-защитить членистоногих в период второй линьки, во время которой они наиболее уязвимы...Лов членистоногих во время запрета является нарушением природоохранного законодательства в соответствии со ст. 85 КУоАП. За каждый незаконно добытый экземпляр рака нарушителю придется оплатить убытки в размере 25,5 грн и штраф", - отмечается в сообщении

По окончании запрета одному человеку в течение суток можно поймать 30 раков на водоемах общего пользования и 50 экземпляров – на водоемах, где внедрена платная рыболовля

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