Стало известно, кто станет послом США в Украине
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пресслужбу Белого Дома.
"Генерал-лейтенант Кейт Дейтон Вашингтон будет следующим чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине", - говорится в официальном сообщении администрации Белого дома.
Сейчас Кейт Дейтон директор Центра им. Джорджа Маршалла в Германии и старший советник по вопросам обороны США в Украине. До этого служил военным атташе в посольстве в России.
Генерал-лейтенант в свое время получил степень бакалавра в колледже Уильяма и Марии в Вильямсбурге и Кембриджском университете в Соединенном Королевстве. Кроме этого Кейт Дейтон получил степень магистра в Университете Южной Калифорнии вместе с Российским институтом армии США в Гармиш, Германия.
Как сообщали RegioNews ранее, американский президент Дональд Трамп хотел бы видеть улучшения двусторонних отношений между Украиной и Россией.
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