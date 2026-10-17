Винница осталась без электроэнергии из-за российской атаки

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В результате российской атаки в ночь на 17 октября Винница осталась без электроэнергии. В настоящее время специалисты оценивают масштабы разрушений. Критическая инфраструктура города работает на резервном питании

Об этом сообщил Винницкий городской голова Сергей Моргунов, передает RegioNews .

Из-за отсутствия электроэнергии городской электротранспорт временно не будет работать. На маршруты выпустят больше автобусов и маршрутных такси.

Мэр также призвал жителей следить за сообщениями об изменениях. Если исчезнет интернет, информацию можно будет получать на радио "Город над Бугом" на частоте 101,8 FM.

О дальнейших изменениях городские власти обещают сообщать дополнительно.

Напомним, что вечером 16 октября российские войска нанесли ракетные удары по Харькову. В результате атаки пострадали 15 человек, в том числе трое детей.