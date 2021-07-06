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Окупанти на Донбасі принишкли, сьогодні - жодного обстрілу
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06 липня 2021, 18:08 38

Окупанти на Донбасі принишкли, сьогодні - жодного обстрілу

06 липня 2021, 18:08 38
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Фото з відкритих джерел
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У вівторок, 6 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

Про це поінформували в пресцентрі ООС, пише RegioNews.

Зазначається, що бойових втрат серед військових Збройних сил немає.

"Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - наголосили у штабі.

Там додали, що в районі проведення операції Об’єднаних сил виконуються завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 11 гектарів території та передали на знищення 72 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, минулої доби бойовики вбили українського воїна та поранили ще трьох бійців.

Донбас ООС Україна війна окупанти

 
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