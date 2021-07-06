Оккупанты на Донбассе притихли, сегодня - ни одного обстрела

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Во вторник, 6 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано

Об этом проинформировали в пресс-центре ООС, пишет RegioNews.

Отмечается, что боевых потерь среди военных Вооруженных сил нет.

"В очередной раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неукоснительно соблюдают обязательства по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - отметили в штабе.

Там добавили, что в районе проведения операции Объединенных сил выполняются задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 11 гектаров территории и передали на уничтожение 72 взрывоопасных предметов.

Напомним, за прошедшие сутки боевики убили украинского воина и ранили еще троих бойцов.