Оккупанты на Донбассе притихли, сегодня - ни одного обстрела
Во вторник, 6 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано
Об этом проинформировали в пресс-центре ООС, пишет RegioNews.
Отмечается, что боевых потерь среди военных Вооруженных сил нет.
"В очередной раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неукоснительно соблюдают обязательства по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - отметили в штабе.
Там добавили, что в районе проведения операции Объединенных сил выполняются задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 11 гектаров территории и передали на уничтожение 72 взрывоопасных предметов.
Напомним, за прошедшие сутки боевики убили украинского воина и ранили еще троих бойцов.