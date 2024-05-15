фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Сумщини.

Внаслідок атак поранення отримала одна цивільна особа.

Також у поліції повідомили, що пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, 13 приватних будинків, чотири літні кухні, дві господарчі будівлі, газопровід, приватний автомобіль.

Правоохоронці також оприлюднили фото наслідків ворожих обстрілів.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що внаслідок російських обстрілів протягом минулої доби на Херсонщині одна людина загинула.