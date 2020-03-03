13:19  04 березня
У Чернівцях госпіталізували ще трьох людей з підозрою на коронавірус
13:37  04 березня
Три кандидати в міністри відмовилися від роботи в новому Кабміні
12:51  04 березня
Коронавірус в Україні: ВООЗ прогнозує зростання числа заражених
UA | RU
UA | RU
03 березня 2020, 16:13 3

Колишнього командира "Айдару" Мельничука відпустили з-під варти в Греції

Читайте также
на русском языке
03 березня 2020, 16:13 3
Читайте также на русском языке
Раніше затриманого в Греції народного депутата VIII скликання і екскомбата батальйону "Айдар" Сергія Мельничука відпустили з-під варти
Фото: facebook/SergiyMelnuchykKombatAidar
Раніше затриманого в Греції народного депутата VIII скликання і екскомбата батальйону "Айдар" Сергія Мельничука відпустили з-під варти

Про це повідомляє "Європейська правда", передає RegioNews.

Зазначається, що Мельничука звільнили за рішенням прокурора на підставі повідомлення центрального органу Інтерполу про призупинення заявки Росії щодо затримання Мельничука та її перегляд.

Нагадаємо, увечері 1 березня Сергій Мельничук повідомив про своє затримання на кордоні з Грецією по карті Інтерполу, яку подала Росія. Він перебував у відділку з дружиною, яка на 7 місяці вагітності і з 9-місячним сином.


айдар мельничук Греція
МЗС повідомило деталі розгляду справи ексдепутата Мельничука в Греції
02 березня 2020, 17:49
МЗС підтвердило затримання Мельничука в Греції
02 березня 2020, 09:47
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Віктор Таран
Всі блоги »
Великий комбінатор. Навіщо Зеленський поступився округом в Харкові "адміністратору" Порошенка
03 березня 2020, 19:20
Перезавантаження Кабміну. Який прем'єр зробить місцеві вибори для Зеленського
03 березня 2020, 18:50
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »