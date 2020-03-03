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03 марта 2020, 16:13 3

Бывшего командира "Айдара" Мельничука отпустили из-под стражи в Греции

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03 марта 2020, 16:13 3
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Ранее задержанного в Греции народного депутата VIII созыва и екскомбата батальона "Айдар" Сергея Мельничука отпустили из-под стражи
Фото: facebook/SergiyMelnuchykKombatAidar
Ранее задержанного в Греции народного депутата VIII созыва и екскомбата батальона "Айдар" Сергея Мельничука отпустили из-под стражи

Об этом сообщает "Европейская правда", передает RegioNews.

Отмечается, что Мельничука освободили по решению прокурора на основании уведомления центрального органа Интерпола о приостановлении заявки России по задержанию Мельничука и его просмотр.


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