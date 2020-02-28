У Мелітополі нардеп від "Слуга народу" виліз на стіл і почав вимагати розпуску міськради

На сесії Мелітопольської міської ради народний депутат від "Слуги народу" Володимир Крейденко ламав двері і вилазив на стіл

На сесії Мелітопольської міської ради народний депутат від "Слуги народу" Володимир Крейденко ламав двері і вилазив на стіл

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання РИА-Мелитополь.

Щоб не блокувати життєдіяльність міста, депутати Мелітопольської міськради вирішили провести сесію навіть у таких "спартанських" умовах.

А в цей час нардеп від "Слуги народу" Володимир Крейденко почав стрибати по столах.

За інформацією видання, депутат Крейденко вимагав розпустити міськраду Мелітополя.

Крім того, перед тим, як вилізти на стіл нардеп Володимир Крейденко зі своєю групою підтримки зламали двері в сесійну залу.