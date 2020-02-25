СБУ викрила контрабанду електроніки через працівників авіакомпанії

Персонал однієї із авіакомпаній нелегально провозив на територію України дорогу електронну техніку, СБУ порушила кримінальну справу

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Персонал однієї із авіакомпаній нелегально провозив на територію України дорогу електронну техніку, СБУ порушила кримінальну справу

Співробітники Служби безпеки України викрили схему із незаконного ввезення в Україну працівниками однієї із авіакомпаній дорогої електротехніки.



Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає RegioNews.

"Оперативники спецслужби встановили, що троє фігурантів справи під час регулярних авіарейсів до однієї з країн Перської затоки скуповували та ввозили в Україну великі партії несертифікованої електронної продукції відомих світових брендів”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Україні члени екіпажу займалися реалізацією техінки без сертифікації за підробленими документами у мережі торговельних закладів Києва та інших регіонів держави.

Правоохоронці вилучили незаконно ввезені смартфони, підроблені товарно-супровідні документи, готівку, а також платіжні картки банків-нерезидентів. Розпочато кримінальне провадження, організатору схеми вручено підозру у вчиненні злочину.

Нагадаємо, в Запоріжжі СБУ викрила поліцейських на вимаганні коштів від фігурантів кримінальних проваджень.