СБУ викрила контрабанду електроніки через працівників авіакомпанії
Співробітники Служби безпеки України викрили схему із незаконного ввезення в Україну працівниками однієї із авіакомпаній дорогої електротехніки.
Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає RegioNews.
"Оперативники спецслужби встановили, що троє фігурантів справи під час регулярних авіарейсів до однієї з країн Перської затоки скуповували та ввозили в Україну великі партії несертифікованої електронної продукції відомих світових брендів”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в Україні члени екіпажу займалися реалізацією техінки без сертифікації за підробленими документами у мережі торговельних закладів Києва та інших регіонів держави.
Правоохоронці вилучили незаконно ввезені смартфони, підроблені товарно-супровідні документи, готівку, а також платіжні картки банків-нерезидентів. Розпочато кримінальне провадження, організатору схеми вручено підозру у вчиненні злочину.
Нагадаємо, в Запоріжжі СБУ викрила поліцейських на вимаганні коштів від фігурантів кримінальних проваджень.
- 19:09 25 лютого Головним санітарним лікарем хочуть призначити заступницю глави МОЗ
- 19:07 25 лютого Ситуація на Донбасі: за день бойовики тричі стріляли по позиціях українців
- 19:00 25 лютого В Україні озвучили заходи, яких вживатимуть в разі епідемії коронавірусу
- 18:55 25 лютого На Львівщині сільського голову посадили за грати на 5 років
- 18:53 25 лютого На Буковині виділили півмільйона гривень на коронавірус
- 18:52 25 лютого У Херсоні тополя впала на багатоповерхівку
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 21:14 19 лютого Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги