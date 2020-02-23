Термін обсервації для евакуйованих з Китаю не змінюватимуть

МОЗ не змінюватиме термін обсервації для евакуйованих з Китаю

Фото: МОЗ

МОЗ не змінюватиме термін обсервації для евакуйованих з Китаю

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на запитання журналістів про начебто довший інкубаційний період коронавірусу, заступник міністра охорони здоров`я Віктор Ляшко зіслався на офіційну інформацію і рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров`я.

Як повідомлялося, вранці 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу.

Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині, де людей розмістили для обсервації у медичному центрі Нацгвардії.

Під час проведених обстежень у жодного з евакуйованих з Китаю не виявлено ознак зараження коронавірусом.

Загалом з Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн.

Нагадаємо, 20 лютого міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що проведе 14 днів разом з українцями, яких евакуювали з Уханя.

Наступного дня начальник медичного центру Олександр Блінов повідомив, що міністр достроково покинула територію медичного центру.

Пізніше заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль заявив, що Скалецька не покидала санаторій, проте знаходиться в окремому приміщенні, де є робочий кабінет.