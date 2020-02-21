Зведення ООС: бойовики десять разів обстріляли позиції ВСУ
Як повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Зокрема, дев’ять обстрілів були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: поруч з Новомихайлівкою, поблизу Піщевика, неподалік Павлополя, в районі населеного пункту Мар’їнка, двічі поруч з Лебединським, поблизу Красногорівки, неподалік Старогнатівки.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріли по нашим позиціям неподалік Новозванівки", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, 20 лютого внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.
За даними ООС, з початком цієї доби російські окупаційні війська чотири рази обстріляли наші позиції, а саме: поруч з Красногорівкою, в районі населеного пункту Оріхове, неподалік Павлополя, поблизу Лебединського. За поточну добу втрат немає.
Нагадаємо, вранці 18 лютого озброєні формування РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, Горіхового, Кримського, Хутора Вільного. Внаслідок обстрілів загинув український військовий, ще п’ятеро отримали поранення. Повернення загиблого з тимчасово окупованої території відбулося 20 лютого.
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