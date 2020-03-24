Гроші для жертв репресій: де і як отримати у Кропивницькому
З нагоди Дня пам'яті жертв політичних репресій мешканці Кропивницького, які мають такий статус, можуть отримати грошову допомогу
З нагоди Дня пам'яті жертв політичних репресій мешканці Кропивницького, які мають такий статус, можуть отримати грошову допомогу
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на інформацію на сайті Кропивницької міської ради.
З нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій, який припадає на17 травня, 11 членів громадської організації "Кропивницьке міське товариство політичних в’язнів і репресованих” можуть отримати грошові відшкодування.
Загалом на це Кропивницька міська рада виділила 11 тисяч гривень. Відповідатиме за розподіл матеріальної допомоги заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Наталію Дзюба.
Як писали RegioNews раніше, понад мільйон ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань отримають щорічну грошову допомогу від держави у розмірі від 570 грн до 4120 грн.
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