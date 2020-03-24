Деньги для жертв репрессий: где и как получить в Кропивницком
По случаю Дня памяти жертв политических репрессий жители Кропивницкого, имеющих такой статус, могут получить денежную помощь
По случаю Дня памяти жертв политических репрессий жители Кропивницкого, имеющих такой статус, могут получить денежную помощь
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию на сайте Кропивницького городского совета.
По случаю Дня памяти жертв политических репрессий, который выпадает на 17 мая, 11 членов общественной организации "Кропивницкое городское общество политических узников и репрессированных” могут получить денежные возмещения.
На это Кропивницкий городской совет выделил 11 тысяч гривен. Отвечать за распределение материальной помощи заместителю городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Наталья Дзюба.
Как писали RegioNews ранее, более миллиона ветеранов войны и жертв нацистских преследований получат ежегодную денежную помощь от государства в размере от 570 грн до 4120 грн.
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