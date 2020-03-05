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05 березня 2020, 10:50 4

У Кропивницькому розпочалася сесія міської ради

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05 березня 2020, 10:50 4
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5 березня 2020 року в місті Кропивницький Кіровоградської області розпочалася дев’ятнадцята сесії міської ради міста Кропивницького сьомого скликання
Фото: КМР
5 березня 2020 року в місті Кропивницький Кіровоградської області розпочалася дев’ятнадцята сесії міської ради міста Кропивницького сьомого скликання

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на сайт міської ради .

Роботу депутати почали о 10:00 в у кімнаті №205.

Зараз на засідання розглядають питання ОТГ та їх право на об’єкти комунальної власності.

Як інформували RegioNews раніше, 28 лютого 2020 року розпочалася 30 сесія Полтавської міської ради, депутати планують розглянути 88 питань.


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