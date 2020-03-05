В Кропивницком началась сессия городского совета

5 марта 2020 года в городе Кропивницкий Кировоградской области началась девятнадцатая сессии городского совета города Кропивницкого седьмого созыва

Фото: КМР

5 марта 2020 года в городе Кропивницкий Кировоградской области началась девятнадцатая сессии городского совета города Кропивницкого седьмого созыва

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на сайт городского совета.

Работу депутаты начали в 10:00 в комнате №205.

Сейчас на заседания рассматривают вопросы ОТО и их право на объекты коммунальной собственности.

Как информировали RegioNews ранее, 28 февраля 2020 года началась 30 сессия Полтавского городского совета, депутаты планируют рассмотреть 88 вопросов.