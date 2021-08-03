Владислав Трубіцин: Кияни проти платних парковок біля житлових будинків

Про це заявив депутат Київради від "Слуги народу", голова міжфракційного об'єднання "Успішний Київ", голова постійної комісії з питань промисловості, підприємництва та міського благоустрою Владислав Трубіцин.

За його словами, столична влада вважає, що сплата за утримання прибудинкової території не дає права мешканцям будинку безкоштовно паркувати свої автомобілі біля під'їздів.

"Така заява шокувала людей і до мене вже надійшло колективне звернення з майже 2000 підписами автомобілістів, представників громадських організацій, гаражних кооперативів та підприємців, що обслуговують автостоянки у Києві. Люди категорично проти такої ініціативи КМДА", - сказав депутат.

Владислав Трубіцин пояснив, що в першу чергу збунтувалися автомобілісти, адже саме їх хочуть примусити платити за те, чим всі інші можуть користуватися безкоштовно.

"І на думку громадських організацій, що захищають права автомобілістів столиці, це призведе до ще більшого напруження ситуації у Києві стосовно паркувальних майданчиків. Більше того, кияни сплачують за утримання прибудинкових територій, а тому можуть використовувати місця біля будинків для паркування авто", - підкреслив він.

Владислав Трубіцин, до якого за допомогою звернулася "Київська міська спілка автомобілістів", вирішив детально розібратися у врегулюванні питань у сфері паркування транспортних засобів на території Києва.

"Робота в цьому напрямі вже триває. В першу чергу, буде організована і проведена дискусія з депутатами Київради та громадськістю, під час якої і буде знайдено компромісне рішення задля вирішення ситуації", - підсував депутат.

Нагадаємо, 24 червня 2021 року за поданням першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, в.о. директора Департаменту фінансів Олександра Прокопенка та начальника юридичного відділу Юлії Аввакумової був зареєстрований проєкт рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві". Як заявив начальник інспекції з паркування КМДА Дмитро Рахматуллін, ​​​​​​у Києві можуть ввести плату за паркування біля житлових будинків. У КМДА планують, що платна парковка з'явиться в тих житлових дворах, чия прибудинкова територія належить місту. Жителі будуть про це сповіщені та протягом виділеного періоду зможуть розв'язати питання з оформленням землі або ж погодитися на розробку платних паркувальних місць.