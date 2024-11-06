ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

В середу, 5 листопада, близько 16:30 росіяни завдали ракетного удару по селу Петропавлівка Купʼянського району. Вогнепальні поранення голови та грудної клітини отримав 70-річний місцевий мешканець.

Того ж дня близько 11:00 внаслідок ворожого бстрілу Купʼянська був пошкоджений дах будинку. Без постраждалих. Точний тип озброєння встановлюється.

Також від російських обстрілів продовжує потерпати Чугуївщина. Внаслідок ударів окупантів по селищу Білий Колодязь 5 листопада руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, протягом 6 листопада росіяни атакували Нікопольщину з десяток разів. Застосовували важку артилерію та дрони-камікадзе. Через ворожі обстріли понівечена інфраструктура.