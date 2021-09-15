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Віктор Небоженко Директор Соціологічної служби "Український барометр" [email protected]
15 вересня 2021, 18:03 9

Перетворення "слуг" на "хазяїв"

15 вересня 2021, 18:03 9
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Якось непомітно для нас усіх штучні і одноразові "Слуги народу" перетворилися на нових "хазяїв народу" і цим відкрито насолоджуються
Якось непомітно для нас усіх штучні і одноразові "Слуги народу" перетворилися на нових "хазяїв народу" і цим відкрито насолоджуються
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Вони впевнені, що влада їм дісталася надовго і заслужено. Під вивіскою "нових облич" маловідомі або непомітні люди, без особливих заслуг і яскравих біографій, раптом перетворилися на "хазяїв" України.

Вони вірять у свою політичну долю і активно конвертують отриману владу і високораговані посади депутатів і міністрів в комерційну і корупційну вигоду.

Гібридні "хазяї-слуги" ображаються, що хтось їх критикує і вимагає від них відповідальності за свої слова і дії.

Жадібність і зарозумілість нових "хазяїв України" змагається з їхньою безвідповідальністю і некомпетентністю, що дозволяє українським олігархам і зовнішнім гравцям легко маніпулювати "новими обличчями" у владі.

Тим часом, саме зараз Україна, перебуваючи у важкій економічній і соціально-політичній кризі, потребує зовсім інших політиків, здатних взяти на себе відповідальність, а не збагачуватися і базікати язиком (атомна зброя, ЄС, латиниця, Русь, НАТО, дерева і т.д.).

Слуга народа Верховна Рада

 
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