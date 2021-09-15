Перетворення "слуг" на "хазяїв"

Якось непомітно для нас усіх штучні і одноразові "Слуги народу" перетворилися на нових "хазяїв народу" і цим відкрито насолоджуються

Якось непомітно для нас усіх штучні і одноразові "Слуги народу" перетворилися на нових "хазяїв народу" і цим відкрито насолоджуються

Вони впевнені, що влада їм дісталася надовго і заслужено. Під вивіскою "нових облич" маловідомі або непомітні люди, без особливих заслуг і яскравих біографій, раптом перетворилися на "хазяїв" України. Вони вірять у свою політичну долю і активно конвертують отриману владу і високораговані посади депутатів і міністрів в комерційну і корупційну вигоду. Гібридні "хазяї-слуги" ображаються, що хтось їх критикує і вимагає від них відповідальності за свої слова і дії. Жадібність і зарозумілість нових "хазяїв України" змагається з їхньою безвідповідальністю і некомпетентністю, що дозволяє українським олігархам і зовнішнім гравцям легко маніпулювати "новими обличчями" у владі. Тим часом, саме зараз Україна, перебуваючи у важкій економічній і соціально-політичній кризі, потребує зовсім інших політиків, здатних взяти на себе відповідальність, а не збагачуватися і базікати язиком (атомна зброя, ЄС, латиниця, Русь, НАТО, дерева і т.д.).

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