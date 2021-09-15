Превращение "слуг" в "хозяев"

Как-то незаметно для нас всех искусственные и одноразовые "Слуги народа" превратились в новых "Хозяев народа" и этим открыто наслаждаются

Как-то незаметно для нас всех искусственные и одноразовые "Слуги народа" превратились в новых "Хозяев народа" и этим открыто наслаждаются

Они уверены, что власть им досталась надолго и заслуженно. Под вывеской "новых лиц" малоизвестные или незаметные люди, без особых заслуг и ярких биографий, вдруг превратились в "хозяев" Украины. Они верят в свою политическую судьбу и активно конвертируют полученную власть и высокорагированные должности депутатов и министров в коммерческую и коррупционную выгоду. Гибридные "хозяева-слуги" обижаются, что кто-то их критикует и требует от них ответственности за свои слова и действия. Жадность и высокомерие новых "Хозяев Украины" соревнуется с их безответственностью и некомпетентностью, что позволяет украинским олигархам и внешним игрокам легко манипулировать "новыми лицами" во власти. Между тем, именно сейчас Украина, находясь в тяжелейшем экономическом и социально-политическом кризисе, нуждается в совершенно других политиках, способных взять на себя ответственность, а не обогащаться и болтать языком (атомное оружие, ЕС, латиница, Русь, НАТО, деревья и т. д.).

.