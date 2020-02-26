Стоп-туберкулез: запорожцы протестуют против закрытия трех тубдиспансеров
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Индустриалка.
Организовала акцию глава группы "Ассоциация бездомных Запорожья" Елена Гулая. Она рассказала, что на сегодняшний день есть необходимость в создании палаток для информирования населения о туберкулезе и предоставлении жителям поддержки. И ни в коем случае нельзя закрывать тубдиспансеры.
Общественники собираются поддержать обращение депутатов к центральной власти о недопущении закрытия тубдиспансеров.
Участники акции пришли на сессию в масках и с плакатами — "Стоп туберкулез!".
Напомним, реструктуризация диспансеров может произойти в рамках медреформы. С 1 апреля все финансирование должно осуществляться на основании подписанных договоров с Национальной службой здоровья Украины. Предполагается, что в Запорожье закроются три из четырех ныне действующих противотуберкулезных амбулаторий. Полностью прекратят работу Шевченковская, Вознесеновская и Александровская противотуберкулезные амбулатории.
В Минздраве считают, что клиник по лечению туберкулеза и психических заболеваний в стране слишком много. Дальнейшая судьба тубдиспансеров зависит от того, сколько найдут денег на их финансирование.
Ранее собщалось, что мэр Запорожья Владимир Буряк предложил депутатам городского совета принять на сессии обращение к президенту Украины, Кабмину и к Запорожскому областному совету о недопустимости закрытия противотуберкулезных амбулаторных диспансеров, сокращения их финансирования, уменьшения койко-мест, сокращения врачей-фтизиатров. В случае необходимости город готов помочь облсовету средствами для сохранения штата медицинских работников.
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