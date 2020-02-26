Стоп-туберкулез: запорожцы протестуют против закрытия трех тубдиспансеров

В среду, 26 февраля, на сессию Запорожского городского совета пришли общественники, которые выступают против закрытия туберкулезных диспансеров в городе

Фото: Индустриалка

В среду, 26 февраля, на сессию Запорожского городского совета пришли общественники, которые выступают против закрытия туберкулезных диспансеров в городе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Индустриалка.

Организовала акцию глава группы "Ассоциация бездомных Запорожья" Елена Гулая. Она рассказала, что на сегодняшний день есть необходимость в создании палаток для информирования населения о туберкулезе и предоставлении жителям поддержки. И ни в коем случае нельзя закрывать тубдиспансеры.

Общественники собираются поддержать обращение депутатов к центральной власти о недопущении закрытия тубдиспансеров.

Участники акции пришли на сессию в масках и с плакатами — "Стоп туберкулез!".

Напомним, реструктуризация диспансеров может произойти в рамках медреформы. С 1 апреля все финансирование должно осуществляться на основании подписанных договоров с Национальной службой здоровья Украины. Предполагается, что в Запорожье закроются три из четырех ныне действующих противотуберкулезных амбулаторий. Полностью прекратят работу Шевченковская, Вознесеновская и Александровская противотуберкулезные амбулатории.

В Минздраве считают, что клиник по лечению туберкулеза и психических заболеваний в стране слишком много. Дальнейшая судьба тубдиспансеров зависит от того, сколько найдут денег на их финансирование.

Ранее собщалось, что мэр Запорожья Владимир Буряк предложил депутатам городского совета принять на сессии обращение к президенту Украины, Кабмину и к Запорожскому областному совету о недопустимости закрытия противотуберкулезных амбулаторных диспансеров, сокращения их финансирования, уменьшения койко-мест, сокращения врачей-фтизиатров. В случае необходимости город готов помочь облсовету средствами для сохранения штата медицинских работников.