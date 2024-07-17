фото: youtube.com/@GoFly

В городе Конотоп Сумской области вводят графики подачи воды из-за отключения света. У жителей города будет вода по несколько часов утром и вечером

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра Конотопа Артема Семенихина в Facebook.

По его словам, из-за отключения электроэнергии воду в микрорайонах "Жилмассив", "КВРЗ" и селе Подлипное будут подавать только утром и вечером.

"В связи с тем, что сейчас фактически нет электроснабжения в нашем городе, в двух микрорайонах и в селе Подлипном сейчас практически отсутствует водоснабжение... Сегодня в тестовом режиме, а завтра на постоянной основе воду подают с 6:00 до 10: 00 и с 16:00 до 22:00", – заявил он.

Мэр отметил, что воду будут подавать с помощью генераторов. Как сказал Семенихин, подача воды генераторами дорого обойдется, поэтому городские власти решили отказаться от ремонта коллекторов и водопровода для обеспечения жителей водой в жару.

Позже городской голова сообщил, что в Конотопе будут работать все "Пункты несокрушимости". Там горожане смогут зарядить гаджеты и пользоваться интернетом.

Напомним, ранее заместитель министра энергетики Украины Светлая Гринчук сообщила, что из-за жары ситуация в энергосистеме сейчас сложнее, чем была в течение предыдущих недель.

Также известно, что в конце июля ожидается определенное улучшение ситуации в сети и ослабление отключений света для населения. Это связано с выводом из ремонта двух энергоблоков.

Добавим, что в Полтаве поздно вечером, 16 июля, люди вышли на акцию протеста, поскольку в нескольких домах света не было больше суток.