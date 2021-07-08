Владислав Трубицын отозвал свою подпись под проектом новых правил для МАФов и призвал к диалогу с бизнесом

Депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа", председатель депутатского объединения "Успешный Киев" Владислав Трубицын отозвал свои подписи под проектами решений Киевсовета по размещению временных сооружений (МАФов), против которых сегодня протестуют предприниматели

Об этом Владислав Трубицын заявил на мирном митинге предпринимателей под зданием Офиса Президента Украины, общаясь с протестующими, сообщает RegioNews.

"Я стопроцентно отзываю свои подписи под этими проектами решений. И буду просить своих коллег сделать так же!"- заявил Трубицын участникам акции, добавив, что он выступает за диалог между властью и бизнесом.

Также Владислав Трубицын напомнил о создании рабочей группы, которая будет разрабатывать альтернативный проект решения, который урегулирует вопрос размещения МАФов в Киеве.

"Мы должны сделать все от нас возможное, чтобы удовлетворить интересы, как власти, так и столичного бизнеса!"- подытожил он.

Напомним, сегодня утром несколько тысяч предпринимателей вышли на акцию протеста с требованием не принимать предложенные советником киевского городского головы Дмитрием Білоцерковцем новые правила размещения МАФов в столице, которые должны были рассмотреть на сегодняшнем пленарном заседании Киевсовета.

Речь идет о проекте решения Киевского городского совета "О некоторых вопросах размещения временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности в г. Киеве" и о проекте решения "Об утверждении зон размещения на территории города временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности в г. Киеве, средств передвижной мелкорозничной торговой сети, объектов сезонной мелкорозничной торговой сети и других объектов торговли", против которых активно выступают представители малого бизнеса.