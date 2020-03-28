До 24 апреля власть Киева запретили въезд в город и ввели ряд ограничительных мер

До 24 апреля власть Киева запретили въезд в город и ввели ряд ограничительных мер

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на КГГА.

В Киеве вводятся следующие ограничения:

в магазинах и торговых помещениях расстояние между посетителями должно быть не менее квадратного метра,

в начале и в конце рабочей смены измерять температуру у всех сотрудников. На каждого завести карту, в которой фиксировать результаты термометрии,

входной санитарный контроль — при входе в помещение и в местах массового скопления людей проводить визуальный осмотр (общее состояние, признаки респираторных заболеваний) и измерение температуры бесконтактным термометром ( в случае необходимости). При обнаружении у посетителя признаком респираторного заболевания посетителя запрещено впускать в помещение — его направляют в медучреждение,

"масочный режим" — запрещено появляться в местах массового скопления людей (остановки общественного транспорта, магазины и предприятия вне зависимости от формы собственности) без средств индивидуальной защиты (медицинские маски). За нарушение грозит штраф 17 тысяч гривен,

в городском общественном транспорте изменится допустимое количество пассажиров — их число не должно превышать половины предусмотренных мест для сидения,

открываются парикмахерские и салоны массажа. Их посещение должно быть по предварительной записи. В помещении должно быть не больше 1 посетителя на 10 квадратных метров.

Ограничено передвижение в общественных местах без крайней необходимости.

Исключения:

профессиональная деятельность

передвижение к/от места работы

получение медицинских и ветеринарных услуг

приобретение товаров ежедневной потребности

сопровождение лиц, нуждающихся в опеке, и людей с инвалидностью

уход за животными

ритуальные обряды без массового скопления людей

спортивные тренировки и прогулки (самостоятельно или с людьми, с которыми проживаете)

садовые работы.

Все граждане, вернувшиеся из стран, где были зафиксированы случаи коронавирусной инфекции или контактировавшие с людьми, заболевшими коронавирусом, должны:

предоставить ведомости про место и время пребывания, контактную информацию и информацию про людей, с кем были в контакте;

предоставить письменное соглашение на проведение противоэпидемических и /или профилактических по месту проживания на пребывание на карантине (самоизоляции) на 14 дней. За нарушение карантина — штраф от 17 тысяч гривен.

Напомним, 27 марта в Киеве подтвердили еще 8 заболеваний коронавирусом - четыре женщины и четверо мужчин, и таким образом, общее количество инфицированных в столице выросло до 55 человек.

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