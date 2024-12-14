фото: ГСЧС

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В результате обстрела произошло возгорание жилого дома. Спасатели локализовали пожар на площади 225 кв. метров.

Однако из-за повторного обстрела и угрозы жизни личного состава чрезвычайники были вынуждены приостановить ликвидацию пожара и вернуться в часть.

К счастью, в результате обстрелов никто не пострадал.

Напомним, в ночь на 14 декабря российские войска атаковали Украину ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. Всего оккупанты запустили 132 дрона. Силы ПВО ночью сбили 58 беспилотников, еще 72 – локационно потеряны.