Россияне ударили по дому в Херсоне: из-под завалов деблокировали тело мужчины

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

"Из-под завалов дома, уничтоженного "прилетом", деблокировали тело погибшего мужчины. Мои соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Глава Херсонской ОВА добавил, что из-за российских обстрелов взрывной травмы, ранения рук и головы получила 58-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Напомним, в течение 6 ноября российские войска избивали по 21 населенному пункту Херсонской области. В результате вражеских обстрелов пострадали восемь гражданских, один человек погиб.