Россияне обстреляли Казачью Лопань в Харьковской области: ранен 18-летний парень

фото иллюстративное: полиция

Российские войска днем, 7 ноября, произвели обстрел поселка Казачья Лопань в Харьковской области. В результате вражеской атаки получил ранение 18-летний парень

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Харьковской области.

Как отмечается в сообщении, парня со взрывными ранениями доставили в больницу. Парень находился в одном из домов. Обстрел произошел около 11:55.

Также в полиции сообщили, что в результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура.

В настоящее время правоохранители проводят осмотр места попадания, устанавливается вид вооружения, из которого производился обстрел.

Напомним, ранее также сообщалось, что 7 ноября российские войска нанесли массированный удар авиабомбами и ракетами по городу Запорожье. Есть попадания по жилым домам.